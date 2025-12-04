Sonova Aktie

Sonova für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785

Index im Blick 04.12.2025 15:59:41

Freundlicher Handel in Zürich: SMI nachmittags mit grünem Vorzeichen

Freundlicher Handel in Zürich: SMI nachmittags mit grünem Vorzeichen

SMI-Handel am Donnerstag.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,39 Prozent fester bei 12 908,71 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,484 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,065 Prozent auf 12 866,75 Punkte an der Kurstafel, nach 12 858,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 12 933,63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 860,03 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 0,815 Prozent. Vor einem Monat, am 04.11.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 306,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, notierte der SMI bei 12 383,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, wies der SMI einen Stand von 11 783,61 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 11,05 Prozent nach oben. 13 199,05 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Kühne + Nagel International (+ 2,38 Prozent auf 163,40 CHF), Partners Group (+ 2,03 Prozent auf 944,60 CHF), Givaudan (+ 1,84 Prozent auf 3 369,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,75 Prozent auf 58,02 CHF) und Sonova (+ 1,36 Prozent auf 201,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Richemont (-0,49 Prozent auf 172,70 CHF), Novartis (-0,47 Prozent auf 106,90 CHF), Alcon (-0,28 Prozent auf 63,72 CHF), Roche (-0,22 Prozent auf 313,10 CHF) und Lonza (-0,04 Prozent auf 553,40 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 643 120 Aktien gehandelt. Mit 267,173 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,40 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

