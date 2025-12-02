Zuversicht in Zürich: SMI am Mittag freundlich

Am Dienstag bewegt sich der SMI um 12:10 Uhr via SIX 0,49 Prozent höher bei 12 913,59 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,476 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,141 Prozent auf 12 832,63 Punkte an der Kurstafel, nach 12 850,73 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 12 914,30 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 819,39 Punkten lag.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 234,50 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 02.09.2025, den Stand von 12 088,36 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 02.12.2024, einen Wert von 11 829,24 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 11,09 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (+ 1,96 Prozent auf 92,64 CHF), Roche (+ 1,42 Prozent auf 313,40 CHF), Holcim (+ 1,38 Prozent auf 76,14 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,08 Prozent auf 57,84 CHF) und Givaudan (+ 0,89 Prozent auf 3 415,00 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Swisscom (-1,31 Prozent auf 565,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,74 Prozent auf 160,90 CHF), Lonza (-0,68 Prozent auf 551,40 CHF), Partners Group (-0,64 Prozent auf 937,00 CHF) und Sonova (-0,44 Prozent auf 202,50 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 504 761 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 262,086 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at