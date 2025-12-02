Kühne + Nagel International Aktie

Kühne + Nagel International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863

SMI-Performance im Blick 02.12.2025 12:27:27

Zuversicht in Zürich: SMI am Mittag freundlich

Zuversicht in Zürich: SMI am Mittag freundlich

Am Dienstagmittag zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Am Dienstag bewegt sich der SMI um 12:10 Uhr via SIX 0,49 Prozent höher bei 12 913,59 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,476 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,141 Prozent auf 12 832,63 Punkte an der Kurstafel, nach 12 850,73 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 12 914,30 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 819,39 Punkten lag.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 234,50 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 02.09.2025, den Stand von 12 088,36 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 02.12.2024, einen Wert von 11 829,24 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 11,09 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (+ 1,96 Prozent auf 92,64 CHF), Roche (+ 1,42 Prozent auf 313,40 CHF), Holcim (+ 1,38 Prozent auf 76,14 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,08 Prozent auf 57,84 CHF) und Givaudan (+ 0,89 Prozent auf 3 415,00 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Swisscom (-1,31 Prozent auf 565,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,74 Prozent auf 160,90 CHF), Lonza (-0,68 Prozent auf 551,40 CHF), Partners Group (-0,64 Prozent auf 937,00 CHF) und Sonova (-0,44 Prozent auf 202,50 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 504 761 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 262,086 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 61,66 1,12% ABB (Asea Brown Boveri)
Givaudan AG 3 626,00 0,00% Givaudan AG
Holcim AG 81,58 1,80% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 173,30 0,00% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 96,80 -0,19% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 592,40 0,03% Lonza AG (N)
Partners Group AG 1 005,00 -0,20% Partners Group AG
Roche AG (Genussschein) 314,60 1,81% Roche AG (Genussschein)
Sonova AG 216,20 -0,69% Sonova AG
Swiss Re AG 151,50 0,20% Swiss Re AG
Swisscom AG 611,50 0,00% Swisscom AG
UBS 33,17 0,55% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 617,40 0,39% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 12 941,12 0,70%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX legt zu -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Der heimische und der deutsche Leitindex können am Dienstag Gewinne einfahren. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

