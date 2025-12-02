Givaudan Aktie

Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 02.12.2025 17:58:43

Gute Stimmung in Zürich: Letztendlich Gewinne im SMI

Gute Stimmung in Zürich: Letztendlich Gewinne im SMI

Der SMI verzeichnete am Dienstagabend Kursanstiege.

Der SMI kletterte im SIX-Handel schlussendlich um 0,31 Prozent auf 12 890,25 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,476 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,141 Prozent auf 12 832,63 Punkte an der Kurstafel, nach 12 850,73 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 12 819,39 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 948,65 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Wert von 12 234,50 Punkten auf. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, bei 12 088,36 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 02.12.2024, den Stand von 11 829,24 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 10,89 Prozent zu. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10 699,66 Zählern.

Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 2,49 Prozent auf 93,12 CHF), Novartis (+ 1,86 Prozent auf 106,20 CHF), Roche (+ 1,39 Prozent auf 313,30 CHF), Swiss Life (+ 1,26 Prozent auf 883,20 CHF) und Holcim (+ 1,20 Prozent auf 76,00 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Givaudan (-1,45 Prozent auf 3 336,00 CHF), Partners Group (-1,42 Prozent auf 929,60 CHF), Nestlé (-1,32 Prozent auf 79,00 CHF), Geberit (-1,22 Prozent auf 616,40 CHF) und Sonova (-0,88 Prozent auf 201,60 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Im SMI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 990 742 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 262,086 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

2025 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 5,02 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SMI-Werte
Zur Übersichtsseite
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Givaudan AGmehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Analysen

24.11.25 ABB Hold Jefferies & Company Inc.
20.11.25 ABB Neutral UBS AG
19.11.25 ABB Sell Deutsche Bank AG
19.11.25 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 ABB Underperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 61,46 0,79% ABB (Asea Brown Boveri)
Geberit AG (N) 660,80 -0,06% Geberit AG (N)
Givaudan AG 3 626,00 0,00% Givaudan AG
Holcim AG 81,52 1,72% Holcim AG
Logitech S.A. 96,80 -0,19% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 84,46 -0,96% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 114,10 2,70% Novartis AG
Partners Group AG 994,20 -1,27% Partners Group AG
Roche AG (Genussschein) 313,30 1,39% Roche AG (Genussschein)
Sonova AG 215,60 -0,96% Sonova AG
Swiss Life AG (N) 945,40 1,33% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 151,45 0,17% Swiss Re AG
Zurich Insurance AG (Zürich) 620,20 0,85% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 12 890,25 0,31%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:39 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stärker in den Feierabend -- DAX legt letztlich zu -- US-Börsen schließen mit Plus -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Der heimische und der deutsche Leitindex konnten am Dienstag Gewinne einfahren. An der Wall Street dominierten die Käufer. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen