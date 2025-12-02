Givaudan Aktie
Gute Stimmung in Zürich: Letztendlich Gewinne im SMI
Der SMI kletterte im SIX-Handel schlussendlich um 0,31 Prozent auf 12 890,25 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,476 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,141 Prozent auf 12 832,63 Punkte an der Kurstafel, nach 12 850,73 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SMI lag heute bei 12 819,39 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 948,65 Punkten erreichte.
SMI-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Wert von 12 234,50 Punkten auf. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, bei 12 088,36 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 02.12.2024, den Stand von 11 829,24 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 10,89 Prozent zu. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10 699,66 Zählern.
Tops und Flops im SMI
Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 2,49 Prozent auf 93,12 CHF), Novartis (+ 1,86 Prozent auf 106,20 CHF), Roche (+ 1,39 Prozent auf 313,30 CHF), Swiss Life (+ 1,26 Prozent auf 883,20 CHF) und Holcim (+ 1,20 Prozent auf 76,00 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Givaudan (-1,45 Prozent auf 3 336,00 CHF), Partners Group (-1,42 Prozent auf 929,60 CHF), Nestlé (-1,32 Prozent auf 79,00 CHF), Geberit (-1,22 Prozent auf 616,40 CHF) und Sonova (-0,88 Prozent auf 201,60 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SMI
Im SMI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 990 742 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 262,086 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus
2025 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 5,02 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
