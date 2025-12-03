Handel in Zürich: SMI gibt schlussendlich nach

Zum Handelsende tendierte der SMI im SIX-Handel 0,25 Prozent schwächer bei 12 858,33 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,480 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,031 Prozent fester bei 12 894,29 Punkten in den Mittwochshandel, nach 12 890,25 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 12 949,98 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 832,06 Punkten erreichte.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 0,421 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.11.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 235,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 200,00 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 03.12.2024, bei 11 834,32 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 10,62 Prozent aufwärts. Bei 13 199,05 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 10 699,66 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Logitech (+ 1,57 Prozent auf 94,58 CHF), Novartis (+ 1,13 Prozent auf 107,40 CHF), Richemont (+ 0,58 Prozent auf 173,55 CHF), Alcon (+ 0,57 Prozent auf 63,90 CHF) und Roche (+ 0,16 Prozent auf 313,80 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Swiss Re (-2,48 Prozent auf 137,85 CHF), Holcim (-2,08 Prozent auf 74,42 CHF), Sonova (-1,64 Prozent auf 198,30 CHF), Zurich Insurance (-1,62 Prozent auf 569,60 CHF) und Swiss Life (-1,52 Prozent auf 869,80 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 5 014 282 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 263,534 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,02 Prozent an der Spitze im Index.

