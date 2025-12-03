Schwacher Wochentag in Zürich: SLI sackt letztendlich ab

Der SLI bewegte sich am dritten Tag der Woche im Minus.

Zum Handelsende tendierte der SLI im SIX-Handel 0,31 Prozent schwächer bei 2 078,09 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 084,72 Zählern und damit 0,008 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 084,55 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 2 092,36 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 074,30 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der SLI bereits um 0,239 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.11.2025, betrug der SLI-Kurs 2 008,52 Punkte. Vor drei Monaten, am 03.09.2025, stand der SLI noch bei 1 999,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.12.2024, wies der SLI 1 952,07 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 8,15 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 721,32 Punkten.

SLI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 7,21 Prozent auf 397,10 CHF), ams-OSRAM (+ 2,69 Prozent auf 7,26 CHF), Temenos (+ 2,61 Prozent auf 74,70 CHF), Logitech (+ 1,57 Prozent auf 94,58 CHF) und Novartis (+ 1,13 Prozent auf 107,40 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Swiss Re (-2,48 Prozent auf 137,85 CHF), Holcim (-2,08 Prozent auf 74,42 CHF), Julius Bär (-1,84 Prozent auf 56,48 CHF), Sonova (-1,64 Prozent auf 198,30 CHF) und Zurich Insurance (-1,62 Prozent auf 569,60 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 5 014 282 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 263,534 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,40 erwartet. Mit 5,02 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.

