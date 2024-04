Freundlicher Handel in Zürich: SPI beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone

Das machte das Börsenbarometer in Zürich zum Handelsschluss.

Zum Handelsende bewegte sich der SPI im SIX-Handel 0,80 Prozent fester bei 15 136,02 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,890 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,678 Prozent höher bei 15 117,21 Punkten in den Freitagshandel, nach 15 015,45 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 15 149,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 066,37 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der SPI bereits um 0,306 Prozent. Vor einem Monat, am 26.03.2024, wurde der SPI mit 15 359,09 Punkten berechnet. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 26.01.2024, bei 14 839,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.04.2023, wies der SPI einen Stand von 14 984,66 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 3,89 Prozent zu Buche. Bei 15 480,85 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit ObsEva (+ 46,67 Prozent auf 0,01 CHF), Idorsia (+ 9,07 Prozent auf 1,90 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 8,82 Prozent auf 7,28 CHF), lastminutecom (+ 6,63 Prozent auf 21,70 CHF) und Peach Property Group (+ 6,32 Prozent auf 9,42 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil CI Com SA (-23,36 Prozent auf 1,05 CHF), HOCHDORF (-8,33 Prozent auf 1,32 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-7,83 Prozent auf 0,08 CHF), Evolva (-6,34 Prozent auf 0,95 CHF) und ONE swiss bank (-6,25 Prozent auf 3,75 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 138 788 723 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 251,084 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Die Adecco SA-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,99 Prozent, die höchste im Index.

