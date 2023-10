Freundlicher Handel: SDAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen

Am Mittwoch verbucht der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,44 Prozent auf 12 879,12 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 104,087 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,098 Prozent schwächer bei 12 809,78 Punkten, nach 12 822,39 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 12 805,98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 889,88 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 2,05 Prozent. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 11.09.2023, den Stand von 13 153,38 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 11.07.2023, den Wert von 13 256,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2022, wies der SDAX einen Wert von 10 419,97 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 6,58 Prozent aufwärts. Bei 13 880,68 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 11 980,54 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Siltronic (+ 6,00 Prozent auf 84,85 EUR), GFT SE (+ 4,22 Prozent auf 28,16 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,19 Prozent auf 67,20 EUR), adesso SE (+ 3,02 Prozent auf 95,60 EUR) und Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 2,63 Prozent auf 34,34 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen New Work SE (ex XING) (-7,46 Prozent auf 90,50 EUR), MorphoSys (-3,15 Prozent auf 23,36 EUR), AUTO1 (-2,47 Prozent auf 6,57 EUR), STRATEC SE (-2,04 Prozent auf 43,25 EUR) und Schaeffler (-1,71 Prozent auf 5,48 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 506 649 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 9,355 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Grand City Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,21 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

