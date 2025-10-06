TRATON Aktie
|27,82EUR
|-0,16EUR
|-0,57%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Aktien des US-Lkw-Herstellers Paccar hätten bereits den Tiefpunkt des aktuellen Branchenzyklus eingepreist, schrieb Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei den Anteilscheinen der europäischen Lkw-Bauer sei dies noch nicht der Fall. Insgesamt dürfte die Nachrichtenlage in den USA weiterhin schwierig bleiben./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 11:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 11:26 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Hold
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
32,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
28,04 €
|
Abst. Kursziel*:
14,12%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
27,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,03%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATONmehr Nachrichten
|
30.09.25
|MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TRATON von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
29.09.25
|EQS-News: Dr. Arno Antlitz appointed as member of the Supervisory Board of TRATON SE (EQS Group)
|
29.09.25
|EQS-News: Dr. Arno Antlitz zum Mitglied des Aufsichtsrates der TRATON SE bestellt (EQS Group)
|
26.09.25