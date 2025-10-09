TRATON Aktie

27,00EUR 0,32EUR 1,20%
TRATON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
09.10.2025 12:45:42

TRATON Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 28,70 auf 27,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Für die anlaufende Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüterhersteller zeichne sich nun ein freundlicheres Bild ab als nach dem zweiten Quartal, schrieben die Analysten in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Insgesamt dürfte die Auftragsentwicklung marginal hinter den Konsensschätzungen zurückbleiben, wogegen die operativen Gewinne (Ebit) diese erreichen sollten. An den Ausblicken dürfte sich überwiegend wenig ändern. Bei den Nutzfahrzeugherstellern drohe indes eine Senkung der Absatz-Wachstumsziele. Für Schneider Electric, Atlas Copco, Prysmian, Nexans, Signify und Legrand zeichne sich eine Geschäftsbeschleunigung gegenüber dem Vorquartal ab, während Kone die deutlichste Abschwächung drohe. Bei Alstom, CNH und Schneider könnten die Ausblicke gesenkt, bei Legrand und Prysmian dagegen angehoben werden./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 06:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Neutral
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
27,08 € 		Abst. Kursziel*:
-0,30%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
27,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,00
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TRATONmehr Nachrichten

Analysen zu TRATONmehr Analysen

12:45 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.10.25 TRATON Buy Warburg Research
07.10.25 TRATON Buy Deutsche Bank AG
06.10.25 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TRATON 27,08 1,50% TRATON

Aktuelle Aktienanalysen

13:05 Unilever Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:04 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
12:46 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:46 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:45 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:45 Schneider Electric Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:44 ABB Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:44 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:43 HSBC Holdings Neutral UBS AG
12:42 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
12:39 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
12:07 freenet Buy Warburg Research
12:04 Südzucker Hold Warburg Research
12:00 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
12:00 Deutsche Börse Hold Warburg Research
11:23 ABB Sell Deutsche Bank AG
11:22 Michelin Buy Deutsche Bank AG
11:12 Alstom Neutral UBS AG
11:11 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
11:08 BMW Buy Deutsche Bank AG
11:07 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
11:05 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
10:52 Airbus Buy Deutsche Bank AG
10:49 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
10:12 Richemont Hold Deutsche Bank AG
10:03 Hermès Buy Deutsche Bank AG
10:01 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
09:58 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
09:28 National Grid Buy Jefferies & Company Inc.
09:28 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
09:28 Iberdrola Buy Jefferies & Company Inc.
09:27 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
09:27 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
09:16 KION GROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:10 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
09:03 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:58 VINCI Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:55 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:27 Aurubis Sell UBS AG
08:15 Nordex Underperform RBC Capital Markets
08:05 BMW Buy UBS AG
08:04 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
07:57 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
07:47 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
07:46 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:44 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:40 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:40 Gerresheimer Buy UBS AG
07:12 HelloFresh Buy UBS AG
06:59 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen