TRATON Aktie
|27,08EUR
|-0,82EUR
|-2,94%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Traton vor Zahlen von 50 auf 49 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das schwierige konjunkturelle Umfeld dürfte sich in den Zahlen zum dritten Quartal des Nutzfahrzeugbauers niedergeschlagen haben, schrieb Fabio Hölscher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für die Aktie sprächen dagegen anhaltende Optimierungsmaßnahmen des Unternehmens und die günstige Bewertung./rob/mf/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Buy
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
49,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26,88 €
|
Abst. Kursziel*:
82,29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
80,95%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATONmehr Nachrichten
|
12:27
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
09:29
|MDAX aktuell: MDAX verliert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
30.09.25
|MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TRATON von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
29.09.25
|EQS-News: Dr. Arno Antlitz appointed as member of the Supervisory Board of TRATON SE (EQS Group)
|
29.09.25
|EQS-News: Dr. Arno Antlitz zum Mitglied des Aufsichtsrates der TRATON SE bestellt (EQS Group)
|
26.09.25
|Börse Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
26.09.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
26.09.25
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX gibt nach (finanzen.at)
Analysen zu TRATONmehr Analysen
|11:54
|TRATON Buy
|Warburg Research
|09:49
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|TRATON Buy
|Warburg Research
|09:49
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|TRATON Buy
|Warburg Research
|09:49
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|25.07.25
|TRATON Buy
|UBS AG
|06.10.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|TRATON
|27,10
|-2,87%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:21
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:05
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:04
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|13:03
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|12:12
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|12:00
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:57
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:57
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:56
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:55
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|11:54
|GEA Hold
|Warburg Research
|11:54
|TRATON Buy
|Warburg Research
|11:52
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:51
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|11:51
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|11:51
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:50
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|11:48
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|11:48
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|11:47
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|11:47
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:32
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:43
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|09:53
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:49
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Diageo Buy
|UBS AG
|09:39
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|09:38
|Apple Neutral
|UBS AG
|09:37
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:36
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:17
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:43
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:06
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG