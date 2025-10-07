TRATON Aktie
|26,76EUR
|-1,14EUR
|-4,09%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Traton vor Quartalszahlen von 32 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Weiter rückläufige Lkw-Zulassungen in Europa und ein ähnlicher Trend auf dem US-Markt angesichts der neuen Lkw-Zölle dürften die Geschäfte der Nutzfahrzeug-Holding des VW-Konzerns im dritten Jahresviertel beeinträchtigt haben, schrieb Nicolai Kempf in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Buy
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26,84 €
|
Abst. Kursziel*:
30,40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,79%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
Analysen zu TRATONmehr Analysen
