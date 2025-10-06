TRATON Aktie

27,82EUR -0,16EUR -0,57%
TRATON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

06.10.2025 19:41:28

TRATON Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Mit Blick auf die USA dominiere weiterhin die Unsicherheit die Gespräche mit wichtigen Flottenkunden, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang bleibe schwach, und die Stimmung habe sich in den letzten Monaten nicht verbessert. Die Kunden des deutschen Lkw-Bauers seien bei ihren Investitionen weiterhin zurückhaltend. Mit seinen Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis bis 2026 liegt der Experte nun noch etwas deutlicher unter den Markterwartungen./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 17:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 17:40 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Neutral
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
28,04 € 		Abst. Kursziel*:
6,99%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
27,82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,84%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TRATONmehr Nachrichten

Analysen zu TRATONmehr Analysen

19:41 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
19:40 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
01.10.25 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 TRATON Market-Perform Bernstein Research
26.09.25 TRATON Market-Perform Bernstein Research
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

TRATON 27,82 -0,57% TRATON

