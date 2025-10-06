TRATON Aktie
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Mit Blick auf die USA dominiere weiterhin die Unsicherheit die Gespräche mit wichtigen Flottenkunden, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang bleibe schwach, und die Stimmung habe sich in den letzten Monaten nicht verbessert. Die Kunden des deutschen Lkw-Bauers seien bei ihren Investitionen weiterhin zurückhaltend. Mit seinen Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis bis 2026 liegt der Experte nun noch etwas deutlicher unter den Markterwartungen./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 17:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 17:40 / BST
