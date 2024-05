Freundlicher Handel: SDAX mittags mit grünem Vorzeichen

Der SDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,36 Prozent auf 15 187,11 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 123,426 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,120 Prozent auf 15 150,80 Punkte an der Kurstafel, nach 15 132,59 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 15 223,75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 150,80 Punkten lag.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der SDAX bereits um 2,16 Prozent zu. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.04.2024, bei 14 009,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.02.2024, lag der SDAX noch bei 13 882,84 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 16.05.2023, den Stand von 13 514,09 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 9,88 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 15 223,75 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 230,25 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Heidelberger Druckmaschinen (+ 4,34 Prozent auf 1,06 EUR), Dermapharm (+ 3,86 Prozent auf 37,65 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3,29 Prozent auf 53,30 EUR), MLP SE (+ 2,74 Prozent auf 5,99 EUR) und Grand City Properties (+ 2,48 Prozent auf 11,57 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen ADTRAN (-7,72 Prozent auf 5,38 USD), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,23 Prozent auf 22,18 EUR), Wacker Neuson SE (-3,01 Prozent auf 18,02 EUR), KWS SAAT SE (-2,74 Prozent auf 56,90 EUR) und GRENKE (-2,22 Prozent auf 22,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Im SDAX weist die Ceconomy St-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 330 833 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von TRATON mit 16,200 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die TRATON-Aktie präsentiert mit 6,16 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Schaeffler-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

