Freundlicher Handel: SDAX präsentiert sich fester

Der SDAX performt am Freitag positiv.

Im SDAX geht es im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,36 Prozent aufwärts auf 14 038,36 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 115,577 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,134 Prozent leichter bei 13 968,67 Punkten in den Handel, nach 13 987,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13 959,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14 054,41 Punkten.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,555 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 22.02.2024, lag der SDAX bei 13 824,76 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 22.12.2023, bei 13 799,64 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 22.03.2023, mit 12 858,53 Punkten bewertet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 1,57 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 230,25 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell pbb (+ 4,99 Prozent auf 4,46 EUR), SGL Carbon SE (+ 4,44 Prozent auf 6,48 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,70 Prozent auf 19,35 EUR), Varta (+ 2,85 Prozent auf 14,27 EUR) und Wacker Neuson SE (+ 2,66 Prozent auf 17,78 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen CEWE Stiftung (-3,98 Prozent auf 98,90 EUR), 1&1 (-2,48 Prozent auf 15,70 EUR), SYNLAB (-1,82 Prozent auf 10,80 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-1,51 Prozent auf 39,18 EUR) und Kontron (-1,26 Prozent auf 21,96 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der SGL Carbon SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 527 295 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie weist im SDAX mit 16,840 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,66 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,19 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at