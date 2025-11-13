Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag mit Zuschlägen

Am Donnerstagmittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,89 Prozent höher bei 16 315,87 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 80,244 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,200 Prozent auf 16 204,50 Punkte an der Kurstafel, nach 16 172,08 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 16 204,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 365,62 Zähler.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Plus von 2,22 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17 269,42 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 17 073,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2024, wies der SDAX einen Stand von 13 231,95 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 17,49 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell Heidelberger Druckmaschinen (+ 12,10 Prozent auf 2,15 EUR), Eckert Ziegler (+ 10,29 Prozent auf 17,15 EUR), JOST Werke (+ 8,38 Prozent auf 53,00 EUR), PNE (+ 7,54 Prozent auf 10,84 EUR) und Dürr (+ 6,19 Prozent auf 21,45 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil ProCredit (-4,82 Prozent auf 7,50 EUR), grenke (-4,19 Prozent auf 14,18 EUR), JENOPTIK (-3,99 Prozent auf 20,20 EUR), SMA Solar (-3,54 Prozent auf 29,44 EUR) und pbb (-3,21 Prozent auf 4,10 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 237 117 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 6,383 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Im SDAX hat die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mutares-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at