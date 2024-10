Freundlicher Handel: SLI klettert mittags

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am vierten Tag der Woche.

Um 12:09 Uhr legt der SLI im SIX-Handel um 0,55 Prozent auf 1 987,40 Punkte zu. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,189 Prozent stärker bei 1 980,30 Punkten, nach 1 976,57 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 979,49 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 989,50 Punkten.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der SLI bereits um 0,995 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 24.09.2024, einen Stand von 1 964,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.07.2024, wies der SLI einen Stand von 1 971,56 Punkten auf. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 24.10.2023, bei 1 624,86 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 12,70 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 023,54 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Lonza (+ 2,55 Prozent auf 554,20 CHF), VAT (+ 2,32 Prozent auf 370,20 CHF), Swatch (I) (+ 2,06 Prozent auf 180,80 CHF), Richemont (+ 1,75 Prozent auf 128,25 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,52 Prozent auf 220,10 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Temenos (-5,88 Prozent auf 60,80 CHF), Logitech (-0,54 Prozent auf 70,34 CHF), Sonova (-0,41 Prozent auf 314,80 CHF), Geberit (-0,27 Prozent auf 512,40 CHF) und Holcim (-0,12 Prozent auf 82,60 CHF) unter Druck.

Die teuersten SLI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 891 534 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 235,394 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Adecco SA-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,62 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at