Freundlicher Handel: SMI schlussendlich im Plus

Der SMI kletterte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,67 Prozent auf 13 244,88 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,528 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,805 Prozent fester bei 13 262,74 Punkten in den Handel, nach 13 156,81 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 299,42 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 196,72 Einheiten.

SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der SMI bereits um 0,404 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.12.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 163,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, betrug der SMI-Kurs 12 614,43 Punkte. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, bei 12 207,89 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,018 Prozent zurück. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 528,67 Punkten. Bei 13 063,67 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Holcim (+ 2,96 Prozent auf 79,90 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,69 Prozent auf 183,65 CHF), UBS (+ 1,36 Prozent auf 37,93 CHF), Partners Group (+ 1,26 Prozent auf 1 082,50 CHF) und Roche (+ 0,93 Prozent auf 347,90 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Alcon (-0,52 Prozent auf 64,68 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,44 Prozent auf 59,50 CHF), Lonza (-0,39 Prozent auf 555,20 CHF), Swiss Re (-0,24 Prozent auf 123,20 CHF) und Swiss Life (-0,21 Prozent auf 846,40 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 487 800 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 296,775 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,95 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,52 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

