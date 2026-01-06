Freundlicher Handel: SMI schlussendlich mit Kursplus

Am Dienstag wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Am Dienstag bewegte sich der SMI via SIX zum Handelsschluss 0,71 Prozent stärker bei 13 340,73 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,536 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,204 Prozent stärker bei 13 274,37 Punkten in den Dienstagshandel, nach 13 247,32 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 13 357,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 196,67 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der SMI mit 12 936,30 Punkten berechnet. Der SMI wies vor drei Monaten, am 06.10.2025, einen Wert von 12 551,36 Punkten auf. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, bei 11 691,13 Punkten.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Novartis (+ 2,78 Prozent auf 111,52 CHF), Alcon (+ 2,64 Prozent auf 65,22 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,59 Prozent auf 178,50 CHF), Roche (+ 1,35 Prozent auf 329,90 CHF) und Zurich Insurance (+ 1,00 Prozent auf 605,60 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil UBS (-1,55 Prozent auf 37,58 CHF), Logitech (-1,38 Prozent auf 78,38 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,95 Prozent auf 60,66 CHF), Swiss Re (-0,88 Prozent auf 129,00 CHF) und Nestlé (-0,37 Prozent auf 76,16 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 4 149 519 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 281,629 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at