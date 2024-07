Freundlicher Handel: SPI legt am Dienstagmittag zu

Am Dienstagmittag zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Am Dienstag geht es im SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,22 Prozent auf 16 362,07 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,124 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,175 Prozent auf 16 354,23 Punkte an der Kurstafel, nach 16 325,74 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 16 271,01 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 362,07 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, betrug der SPI-Kurs 15 969,72 Punkte. Vor drei Monaten, am 23.04.2024, wies der SPI einen Stand von 15 275,57 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, bewegte sich der SPI bei 14 764,82 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 12,30 Prozent. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 16 484,31 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Leclanche (Leclanché SA) (+ 11,49 Prozent auf 0,43 CHF), Evolva (+ 6,15 Prozent auf 0,97 CHF), SHL Telemedicine (+ 5,48 Prozent auf 4,04 CHF), Kudelski (+ 3,99 Prozent auf 1,70 CHF) und Logitech (+ 3,59 Prozent auf 83,66 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Addex Therapeutics (-10,65 Prozent auf 0,06 CHF), Lalique (-9,05 Prozent auf 36,20 CHF), Dätwyler (-5,96 Prozent auf 167,20 CHF), Givaudan (-3,19 Prozent auf 4 159,00 CHF) und LEM (-2,37 Prozent auf 1 402,00 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 346 645 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 249,786 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Im Index weist die CPH Group-Aktie mit 8,48 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at