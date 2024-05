Freundlicher Handel: STOXX 50 nachmittags mit Kursplus

Der STOXX 50 gewinnt am Donnerstagnachmittag an Wert.

Am Donnerstag tendiert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,47 Prozent stärker bei 4 460,54 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,066 Prozent stärker bei 4 442,78 Punkten in den Handel, nach 4 439,85 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 462,00 Punkte, das Tagestief hingegen 4 439,51 Zähler.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der STOXX 50 bereits um 0,810 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 30.04.2024, den Stand von 4 395,30 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 29.02.2024, den Wert von 4 277,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.05.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 972,44 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 9,01 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 543,01 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Nestlé (+ 2,33 Prozent auf 93,30 CHF), Reckitt Benckiser (+ 1,81 Prozent auf 43,68 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,48 Prozent auf 21,94 EUR), BASF (+ 1,06 Prozent auf 47,74 EUR) und HSBC (+ 0,90 Prozent auf 6,91 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil SAP SE (-3,08 Prozent auf 170,40 EUR), National Grid (-1,03 Prozent auf 8,30 GBP), Glencore (-0,88 Prozent auf 4,79 GBP), Roche (-0,65 Prozent auf 228,10 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,63 Prozent auf 454,30 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 sticht die National Grid-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 17 441 223 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 541,688 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,55 erwartet. Im Index verzeichnet die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,18 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

