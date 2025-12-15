ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|SMI aktuell
|
15.12.2025 15:59:04
SIX-Handel: So bewegt sich der SMI nachmittags
Am Montag geht es im SMI um 15:42 Uhr via SIX um 1,02 Prozent auf 13 019,13 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,481 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,302 Prozent auf 12 926,35 Punkte an der Kurstafel, nach 12 887,48 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13 042,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 12 920,52 Punkten.
So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der SMI bei 12 634,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, lag der SMI noch bei 12 144,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, bei 11 694,43 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 12,00 Prozent zu. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Sonova (+ 2,55 Prozent auf 205,10 CHF), Givaudan (+ 2,28 Prozent auf 3 140,00 CHF), Swiss Life (+ 2,00 Prozent auf 889,00 CHF), Sika (+ 1,94 Prozent auf 162,85 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,90 Prozent auf 177,00 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen UBS (+ 0,03 Prozent auf 34,34 CHF), Swisscom (+ 0,63 Prozent auf 560,50 CHF), Holcim (+ 0,64 Prozent auf 76,02 CHF), Geberit (+ 0,71 Prozent auf 620,00 CHF) und Nestlé (+ 0,77 Prozent auf 78,55 CHF).
Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 720 647 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 270,013 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus
Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,11 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Nachrichten
|
15:59
|SIX-Handel: So bewegt sich der SMI nachmittags (finanzen.at)
|
12:27
|Montagshandel in Zürich: SMI im Aufwind (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: SMI beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Schwacher Handel in Zürich: SMI fällt zum Ende des Freitagshandels zurück (finanzen.at)
|
12.12.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Börse Europa: STOXX 50 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
12.12.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.12.25
|SMI-Handel aktuell: SMI auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Analysen
|04.12.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|ABB Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|ABB Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|28.10.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|04.12.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|ABB Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|62,94
|0,03%
|Geberit AG (N)
|660,00
|1,10%
|Givaudan AG
|3 355,00
|1,61%
|Holcim AG
|81,18
|0,35%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|186,85
|0,40%
|Nestlé SA (Nestle)
|84,26
|0,65%
|Roche AG (Genussschein)
|321,70
|1,55%
|Sika AG
|178,35
|4,15%
|Sonova AG
|217,90
|0,88%
|Swiss Life AG (N)
|938,00
|0,77%
|Swiss Re AG
|140,00
|-0,04%
|Swisscom AG
|596,50
|0,00%
|UBS
|36,76
|-0,19%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13 016,13
|1,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stärker -- DAX fällt zurück -- US-Börsen knapp tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt an die Nulllinie zurückfällt. Die Wall Street präsentiert sich etwas tiefer. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.