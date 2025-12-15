ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SMI aktuell 15.12.2025 15:59:04

SIX-Handel: So bewegt sich der SMI nachmittags

SIX-Handel: So bewegt sich der SMI nachmittags

Heute zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Montag geht es im SMI um 15:42 Uhr via SIX um 1,02 Prozent auf 13 019,13 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,481 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,302 Prozent auf 12 926,35 Punkte an der Kurstafel, nach 12 887,48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13 042,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 12 920,52 Punkten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der SMI bei 12 634,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, lag der SMI noch bei 12 144,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, bei 11 694,43 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 12,00 Prozent zu. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Sonova (+ 2,55 Prozent auf 205,10 CHF), Givaudan (+ 2,28 Prozent auf 3 140,00 CHF), Swiss Life (+ 2,00 Prozent auf 889,00 CHF), Sika (+ 1,94 Prozent auf 162,85 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,90 Prozent auf 177,00 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen UBS (+ 0,03 Prozent auf 34,34 CHF), Swisscom (+ 0,63 Prozent auf 560,50 CHF), Holcim (+ 0,64 Prozent auf 76,02 CHF), Geberit (+ 0,71 Prozent auf 620,00 CHF) und Nestlé (+ 0,77 Prozent auf 78,55 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 720 647 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 270,013 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,11 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Analysen

04.12.25 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 ABB Hold Jefferies & Company Inc.
20.11.25 ABB Neutral UBS AG
19.11.25 ABB Sell Deutsche Bank AG
19.11.25 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 62,94 0,03% ABB (Asea Brown Boveri)
Geberit AG (N) 660,00 1,10% Geberit AG (N)
Givaudan AG 3 355,00 1,61% Givaudan AG
Holcim AG 81,18 0,35% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 186,85 0,40% Kühne + Nagel International AG (KN)
Nestlé SA (Nestle) 84,26 0,65% Nestlé SA (Nestle)
Roche AG (Genussschein) 321,70 1,55% Roche AG (Genussschein)
Sika AG 178,35 4,15% Sika AG
Sonova AG 217,90 0,88% Sonova AG
Swiss Life AG (N) 938,00 0,77% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 140,00 -0,04% Swiss Re AG
Swisscom AG 596,50 0,00% Swisscom AG
UBS 36,76 -0,19% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 016,13 1,00%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stärker -- DAX fällt zurück -- US-Börsen knapp tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt an die Nulllinie zurückfällt. Die Wall Street präsentiert sich etwas tiefer. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen