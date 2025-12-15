SIX-Handel: So bewegt sich der SMI nachmittags

Heute zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Montag geht es im SMI um 15:42 Uhr via SIX um 1,02 Prozent auf 13 019,13 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,481 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,302 Prozent auf 12 926,35 Punkte an der Kurstafel, nach 12 887,48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13 042,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 12 920,52 Punkten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der SMI bei 12 634,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, lag der SMI noch bei 12 144,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, bei 11 694,43 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 12,00 Prozent zu. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Sonova (+ 2,55 Prozent auf 205,10 CHF), Givaudan (+ 2,28 Prozent auf 3 140,00 CHF), Swiss Life (+ 2,00 Prozent auf 889,00 CHF), Sika (+ 1,94 Prozent auf 162,85 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,90 Prozent auf 177,00 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen UBS (+ 0,03 Prozent auf 34,34 CHF), Swisscom (+ 0,63 Prozent auf 560,50 CHF), Holcim (+ 0,64 Prozent auf 76,02 CHF), Geberit (+ 0,71 Prozent auf 620,00 CHF) und Nestlé (+ 0,77 Prozent auf 78,55 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 720 647 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 270,013 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,11 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

