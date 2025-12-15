ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SIX-Handel im Fokus 15.12.2025 09:29:05

Freundlicher Handel: SMI beginnt Handel im Plus

Freundlicher Handel: SMI beginnt Handel im Plus

Der SMI setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.

Der SMI gewinnt im SIX-Handel um 09:10 Uhr 0,35 Prozent auf 12 931,97 Punkte. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,481 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,302 Prozent auf 12 926,35 Punkte an der Kurstafel, nach 12 887,48 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 920,52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 12 936,23 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 12 634,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 144,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, stand der SMI bei 11 694,43 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 11,25 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10 699,66 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Richemont (+ 1,83 Prozent auf 169,40 CHF), Sonova (+ 1,80 Prozent auf 203,60 CHF), Partners Group (+ 0,99 Prozent auf 960,80 CHF), Holcim (+ 0,98 Prozent auf 76,28 CHF) und Givaudan (+ 0,88 Prozent auf 3 097,00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Lonza (-2,49 Prozent auf 502,00 CHF), Novartis (-0,15 Prozent auf 105,34 CHF), Roche (+ 0,03 Prozent auf 316,90 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,06 Prozent auf 173,80 CHF) und Nestlé (+ 0,17 Prozent auf 78,08 CHF) unter Druck.

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 322 634 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 270,013 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 5,11 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Analysen

04.12.25 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 ABB Hold Jefferies & Company Inc.
20.11.25 ABB Neutral UBS AG
19.11.25 ABB Sell Deutsche Bank AG
19.11.25 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 62,28 -1,02% ABB (Asea Brown Boveri)
Givaudan AG 3 344,00 1,27% Givaudan AG
Holcim AG 80,96 0,07% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 186,85 0,40% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lonza AG (N) 550,80 -1,99% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 83,54 -0,22% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 113,00 -0,22% Novartis AG
Partners Group AG 1 019,00 0,49% Partners Group AG
Richemont 178,15 -2,01% Richemont
Roche AG (Genussschein) 318,70 0,60% Roche AG (Genussschein)
Sonova AG 217,90 0,88% Sonova AG
Swiss Re AG 139,50 -0,39% Swiss Re AG
UBS 36,81 -0,05% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 12 999,24 0,87%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stärker -- DAX freundlich -- Asiens Börsen verlieren
Der heimische Aktienmarkt notiert im Plus, während der deutsche Aktienmarkt Gewinne verzeichnet. Asiens Börsen geben zum Wochenbeginn nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen