Freundlicher Handel: SMI beginnt Handel im Plus

Der SMI setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.

Der SMI gewinnt im SIX-Handel um 09:10 Uhr 0,35 Prozent auf 12 931,97 Punkte. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,481 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,302 Prozent auf 12 926,35 Punkte an der Kurstafel, nach 12 887,48 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 920,52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 12 936,23 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 12 634,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 144,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, stand der SMI bei 11 694,43 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 11,25 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10 699,66 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Richemont (+ 1,83 Prozent auf 169,40 CHF), Sonova (+ 1,80 Prozent auf 203,60 CHF), Partners Group (+ 0,99 Prozent auf 960,80 CHF), Holcim (+ 0,98 Prozent auf 76,28 CHF) und Givaudan (+ 0,88 Prozent auf 3 097,00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Lonza (-2,49 Prozent auf 502,00 CHF), Novartis (-0,15 Prozent auf 105,34 CHF), Roche (+ 0,03 Prozent auf 316,90 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,06 Prozent auf 173,80 CHF) und Nestlé (+ 0,17 Prozent auf 78,08 CHF) unter Druck.

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 322 634 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 270,013 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 5,11 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at