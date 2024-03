Freundlicher Handel: TecDAX letztendlich mit Gewinnen

Der TecDAX schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 3 384,73 Punkten ab. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 516,905 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,042 Prozent fester bei 3 381,09 Punkten, nach 3 379,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 377,85 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 399,28 Zählern.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, bei 3 408,93 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 18.12.2023, den Wert von 3 306,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 226,19 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 1,81 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Bei 3 187,26 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell EVOTEC SE (+ 4,16 Prozent auf 13,15 EUR), HENSOLDT (+ 2,69 Prozent auf 35,12 EUR), Nemetschek SE (+ 2,51 Prozent auf 85,66 EUR), Nordex (+ 2,28 Prozent auf 11,66 EUR) und Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 2,04 Prozent auf 37,98 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Nagarro SE (-2,17 Prozent auf 74,35 EUR), Sartorius vz (-1,68 Prozent auf 356,10 EUR), CANCOM SE (-0,69 Prozent auf 25,94 EUR), Siemens Healthineers (-0,64 Prozent auf 55,50 EUR) und SÜSS MicroTec SE (-0,53 Prozent auf 37,30 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 635 588 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 200,669 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

2024 hat die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,27 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at