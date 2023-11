FTSE 100 aktuell: FTSE 100 steigt mittags

Der FTSE 100 verbucht am Mittag Zuwächse.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,68 Prozent fester bei 7 410,80 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,291 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 360,55 Punkten in den Montagshandel, nach 7 360,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 360,55 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 420,86 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 13.10.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 599,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 524,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 318,04 Punkten auf.

Der Index fiel auf Jahressicht 2023 bereits um 1,90 Prozent zurück. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 206,82 Zählern erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Phoenix Group (+ 5,77 Prozent auf 4,91 GBP), Melrose Industries (+ 2,52 Prozent auf 5,28 GBP), Rolls-Royce (+ 2,46 Prozent auf 2,38 GBP), Flutter Entertainment (+ 2,14 Prozent auf 124,15 GBP) und AstraZeneca (+ 2,04 Prozent auf 102,96 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Centrica (-1,64 Prozent auf 1,50 GBP), Entain (-1,30 Prozent auf 9,14 GBP), Hargreaves Lansdown (-0,81 Prozent auf 7,08 GBP), Informa (-0,73 Prozent auf 7,07 GBP) und Diageo (-0,70 Prozent auf 28,30 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 332 688 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 mit 197,757 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert mit 4,25 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,36 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

