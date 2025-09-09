Diageo Aktie
|22,50EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo nach einem Gespräch mit dem Interim-Chef auf "Buy" mit einem Kursziel von 2400 Pence belassen. Wie Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, sieht er zahlreiche Möglichkeiten, wie der Spirituosenkonzern besser abschneiden könne. Es gebe Wachstumschancen und die Gewinn- und Barmittelperspektive sei solide. Die Debatte über die Aktie sei zu kurzfristig geprägt und lasse den mittelfristigen Chancen zu wenig Raum./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 22:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
24,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19,50 £
|
Abst. Kursziel*:
23,08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19,45 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,38%
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
