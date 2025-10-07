Diageo Aktie
|20,20EUR
|-0,10EUR
|-0,49%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2450 Pence belassen. Nachdem der Getränkehersteller umfangreiche Verkäufe von Aktivitäten angekündigt habe, sehe er das Biergeschäft in Ostafrika sowie andere nicht zum Kerngeschäft gehörende Aktivitäten in China, Indien, der Türkei und den USA auf dem Prüfstand, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
24,50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17,86 £
|
Abst. Kursziel*:
37,18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,79 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,72%
|
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plcmehr Nachrichten
|
09:29
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 legt zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
06.10.25
|Stabiler Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung wenig bewegt (finanzen.at)
|
06.10.25
|Optimismus in Europa: STOXX 50 im Aufwind (finanzen.at)
|
06.10.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.at)
|
06.10.25
|Verluste in Europa: STOXX 50 beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
03.10.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
03.10.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
03.10.25
|STOXX 50 aktuell: So bewegt sich der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
Analysen zu Diageo plcmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|20,20
|-0,49%
