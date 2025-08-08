Diageo Aktie
|23,60EUR
|0,20EUR
|0,85%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Diageo von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft, während das Kursziel auf 2000 Pence belassen wurde. Die Bewertung des Spirituosenkonzerns sei förderlich und das Abwärtspotenzial begrenzt, schrieb Olivier Nicolai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Während nur begrenzte Kurstreiber in Sicht seien, reiche dies für eine neutrale Einschätzung der Aktie. Der US-Markt bleibe aber schwach und eine Erholung werde wohl erst im vierten Quartal einsetzen./tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 23:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
20,00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
20,46 £
|
Abst. Kursziel*:
-2,23%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
20,38 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,86%
|
Analyst Name::
Olivier Nicolai
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|23,60
|0,85%
