FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels fester

Am Dienstag kletterte der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss um 1,02 Prozent auf 7 747,81 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,378 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 669,23 Punkte an der Kurstafel, nach 7 669,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 7 764,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 669,23 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 12.02.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 573,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2023, stand der FTSE 100 bei 7 542,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 748,35 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 0,340 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 764,58 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Entain (+ 3,76 Prozent auf 7,62 GBP), Beazley (+ 3,64 Prozent auf 6,70 GBP), Smurfit Kappa (+ 3,51 Prozent auf 39,97 EUR), JD Sports Fashion (+ 3,24 Prozent auf 1,18 GBP) und Prudential (+ 3,07 Prozent auf 8,12 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Severn Trent (-2,30 Prozent auf 25,51 GBP), SSE (-1,92 Prozent auf 15,82 GBP), Centrica (-1,77 Prozent auf 1,28 GBP), National Grid (-1,75 Prozent auf 10,36 GBP) und StJamess Place (-1,34 Prozent auf 4,48 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 170 704 696 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit 185,784 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die HSBC-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

