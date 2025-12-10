FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Croda International von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Croda International-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurde das Croda International-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Croda International-Papier an diesem Tag 31,65 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 31,597 Croda International-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.12.2025 auf 26,87 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 849,00 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -15,10 Prozent.

Der Börsenwert von Croda International belief sich jüngst auf 3,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at