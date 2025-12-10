Croda International Aktie
WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09
|Lohnender Croda International-Einstieg?
|
10.12.2025 10:04:06
FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Croda International von vor 10 Jahren verloren
Vor 10 Jahren wurde das Croda International-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Croda International-Papier an diesem Tag 31,65 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 31,597 Croda International-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.12.2025 auf 26,87 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 849,00 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -15,10 Prozent.
Der Börsenwert von Croda International belief sich jüngst auf 3,82 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Croda International PLC Registered Shsmehr Nachrichten
|
10.12.25
|FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Croda International von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
09.12.25
|LSE-Handel: FTSE 100 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09.12.25
|Handel in London: FTSE 100 legt am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
03.12.25
|FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Croda International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.11.25
|FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Croda International von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
19.11.25
|FTSE 100-Titel Croda International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Croda International von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
17.11.25
|Börse London: FTSE 100 zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
13.11.25
|Börse London: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)