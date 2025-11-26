Croda International Aktie

WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09

<
Profitabler Croda International-Einstieg? 26.11.2025 10:03:57

FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Croda International von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in Croda International-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Die Croda International-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Croda International-Papier bei 69,38 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Croda International-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 144,134 Croda International-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Croda International-Aktie auf 27,66 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 986,74 GBP wert. Mit einer Performance von -60,13 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Croda International belief sich zuletzt auf 3,86 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Croda International PLC Registered Shs 31,31 0,61% Croda International PLC Registered Shs

