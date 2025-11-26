Croda International Aktie
WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09
|Profitabler Croda International-Einstieg?
|
26.11.2025 10:03:57
FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Croda International von vor 3 Jahren angefallen
Die Croda International-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Croda International-Papier bei 69,38 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Croda International-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 144,134 Croda International-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Croda International-Aktie auf 27,66 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 986,74 GBP wert. Mit einer Performance von -60,13 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Croda International belief sich zuletzt auf 3,86 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Croda International PLC Registered Shsmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Croda International von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
19.11.25
|FTSE 100-Titel Croda International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Croda International von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
17.11.25
|Börse London: FTSE 100 zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
13.11.25
|Börse London: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
12.11.25
|Handel in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12.11.25
|FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Croda International-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.11.25
|Handel in London: FTSE 100 verbucht am Dienstagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
11.11.25
|Handel in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu Croda International PLC Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Croda International PLC Registered Shs
|31,31
|0,61%