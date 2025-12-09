LSE-Handel: FTSE 100 am Nachmittag auf grünem Terrain

Der FTSE 100 kommt am Dienstagnachmittag nicht vom Fleck.

Um 15:41 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,19 Prozent stärker bei 9 663,57 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,788 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 9 645,10 Punkte an der Kurstafel, nach 9 645,09 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 9 630,85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 9 667,88 Punkten lag.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 9 682,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.09.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9 242,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.12.2024, wurde der FTSE 100 mit 8 352,08 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 16,99 Prozent. Bei 9 930,09 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell WPP 2012 (+ 5,26 Prozent auf 3,14 GBP), Sage (+ 1,87 Prozent auf 10,88 GBP), BAE Systems (+ 1,74 Prozent auf 17,21 GBP), Imperial Brands (+ 1,72 Prozent auf 33,18 GBP) und Pearson (+ 1,61 Prozent auf 10,01 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Antofagasta (-2,70 Prozent auf 28,78 GBP), Croda International (-2,01 Prozent auf 26,77 GBP), Tesco (-1,78 Prozent auf 4,42 GBP), Next (-1,54 Prozent auf 137,20 GBP) und Marks Spencer (-1,53 Prozent auf 3,21 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 24 750 647 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 241,200 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Die 3i-Aktie weist mit 4,81 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Legal General-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,74 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at