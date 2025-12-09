3i Aktie

3i für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 09.12.2025 15:58:42

LSE-Handel: FTSE 100 am Nachmittag auf grünem Terrain

LSE-Handel: FTSE 100 am Nachmittag auf grünem Terrain

Der FTSE 100 kommt am Dienstagnachmittag nicht vom Fleck.

Um 15:41 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,19 Prozent stärker bei 9 663,57 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,788 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 9 645,10 Punkte an der Kurstafel, nach 9 645,09 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 9 630,85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 9 667,88 Punkten lag.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 9 682,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.09.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9 242,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.12.2024, wurde der FTSE 100 mit 8 352,08 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 16,99 Prozent. Bei 9 930,09 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell WPP 2012 (+ 5,26 Prozent auf 3,14 GBP), Sage (+ 1,87 Prozent auf 10,88 GBP), BAE Systems (+ 1,74 Prozent auf 17,21 GBP), Imperial Brands (+ 1,72 Prozent auf 33,18 GBP) und Pearson (+ 1,61 Prozent auf 10,01 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Antofagasta (-2,70 Prozent auf 28,78 GBP), Croda International (-2,01 Prozent auf 26,77 GBP), Tesco (-1,78 Prozent auf 4,42 GBP), Next (-1,54 Prozent auf 137,20 GBP) und Marks Spencer (-1,53 Prozent auf 3,21 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 24 750 647 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 241,200 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Die 3i-Aktie weist mit 4,81 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Legal General-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,74 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu 3i plcmehr Nachrichten

Analysen zu AstraZeneca PLCmehr Analysen

08.12.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.12.25 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
01.12.25 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
25.11.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
14.11.25 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3i plc 35,80 -1,65% 3i plc
Antofagasta plc 32,67 -4,08% Antofagasta plc
AstraZeneca PLC 156,70 1,10% AstraZeneca PLC
BAE Systems plc 19,88 1,30% BAE Systems plc
Croda International PLC Registered Shs 30,57 -0,78% Croda International PLC Registered Shs
Diploma PLC 61,50 0,00% Diploma PLC
Imperial Brands plc 37,99 2,62% Imperial Brands plc
Legal & General plc 2,87 -2,05% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,10 -1,35% Lloyds Banking Group
Marks & Spencer plc 3,65 -2,30% Marks & Spencer plc
Next PLC 156,00 -2,50% Next PLC
Pearson plc 11,44 1,02% Pearson plc
Sage PLC 12,36 2,02% Sage PLC
Tesco PLC 5,10 -1,92% Tesco PLC
WPP 2012 PLC 3,58 7,19% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 9 642,01 -0,03%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:47 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen