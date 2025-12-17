Burberry Aktie

Burberry für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 17.12.2025 12:27:09

FTSE 100-Handel aktuell: Börsianer lassen FTSE 100 am Mittag steigen

FTSE 100-Handel aktuell: Börsianer lassen FTSE 100 am Mittag steigen

Heute zeigen sich die Anleger in London optimistisch.

Am Mittwoch notiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 1,71 Prozent stärker bei 9 850,60 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,810 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 9 684,84 Punkte an der Kurstafel, nach 9 684,79 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 9 853,13 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 9 684,84 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Wochenbeginn stieg der FTSE 100 bereits um 2,09 Prozent. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 17.11.2025, bei 9 675,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.09.2025, stand der FTSE 100 bei 9 208,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 195,20 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 19,26 Prozent zu. Bei 9 930,09 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 544,83 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Phoenix Group (+ 4,20 Prozent auf 7,25 GBP), HSBC (+ 4,17 Prozent auf 11,58 GBP), Barratt Developments (+ 2,90 Prozent auf 3,72 GBP), ConvaTec (+ 2,81 Prozent auf 2,41 GBP) und Fresnillo (+ 2,80 Prozent auf 30,06 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Bunzl (-3,06 Prozent auf 21,52 GBP), Burberry (-1,35 Prozent auf 12,80 GBP), Associated British Foods (-1,18 Prozent auf 20,93 GBP), WPP 2012 (-0,75 Prozent auf 3,31 GBP) und Halma (-0,51 Prozent auf 35,32 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 28 860 037 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 240,020 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Die 3i-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Burberry plcmehr Nachrichten