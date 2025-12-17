Burberry Aktie
WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007
|Kursverlauf
|
17.12.2025 12:27:09
FTSE 100-Handel aktuell: Börsianer lassen FTSE 100 am Mittag steigen
Am Mittwoch notiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 1,71 Prozent stärker bei 9 850,60 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,810 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 9 684,84 Punkte an der Kurstafel, nach 9 684,79 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 9 853,13 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 9 684,84 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100
Seit Wochenbeginn stieg der FTSE 100 bereits um 2,09 Prozent. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 17.11.2025, bei 9 675,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.09.2025, stand der FTSE 100 bei 9 208,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 195,20 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 19,26 Prozent zu. Bei 9 930,09 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 544,83 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Phoenix Group (+ 4,20 Prozent auf 7,25 GBP), HSBC (+ 4,17 Prozent auf 11,58 GBP), Barratt Developments (+ 2,90 Prozent auf 3,72 GBP), ConvaTec (+ 2,81 Prozent auf 2,41 GBP) und Fresnillo (+ 2,80 Prozent auf 30,06 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Bunzl (-3,06 Prozent auf 21,52 GBP), Burberry (-1,35 Prozent auf 12,80 GBP), Associated British Foods (-1,18 Prozent auf 20,93 GBP), WPP 2012 (-0,75 Prozent auf 3,31 GBP) und Halma (-0,51 Prozent auf 35,32 GBP).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 28 860 037 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 240,020 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick
Die 3i-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Burberry plcmehr Nachrichten
|
12:27
|FTSE 100-Handel aktuell: Börsianer lassen FTSE 100 am Mittag steigen (finanzen.at)
|
15.12.25
|Handel in London: FTSE 100 legt am Montagmittag zu (finanzen.at)
|
15.12.25
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.12.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 schwächelt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
12.12.25
|FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel hätte eine Investition in Burberry von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Verluste in London: FTSE 100 gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
05.12.25
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)