FTSE 100-Handel aktuell: Börsianer lassen FTSE 100 am Mittag steigen

Heute zeigen sich die Anleger in London optimistisch.

Am Mittwoch notiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 1,71 Prozent stärker bei 9 850,60 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,810 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 9 684,84 Punkte an der Kurstafel, nach 9 684,79 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 9 853,13 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 9 684,84 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Wochenbeginn stieg der FTSE 100 bereits um 2,09 Prozent. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 17.11.2025, bei 9 675,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.09.2025, stand der FTSE 100 bei 9 208,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 195,20 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 19,26 Prozent zu. Bei 9 930,09 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 544,83 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Phoenix Group (+ 4,20 Prozent auf 7,25 GBP), HSBC (+ 4,17 Prozent auf 11,58 GBP), Barratt Developments (+ 2,90 Prozent auf 3,72 GBP), ConvaTec (+ 2,81 Prozent auf 2,41 GBP) und Fresnillo (+ 2,80 Prozent auf 30,06 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Bunzl (-3,06 Prozent auf 21,52 GBP), Burberry (-1,35 Prozent auf 12,80 GBP), Associated British Foods (-1,18 Prozent auf 20,93 GBP), WPP 2012 (-0,75 Prozent auf 3,31 GBP) und Halma (-0,51 Prozent auf 35,32 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 28 860 037 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 240,020 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Die 3i-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at