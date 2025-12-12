Flutter Entertainment Aktie
WKN DE: A14RX5 / ISIN: IE00BWT6H894
|Index-Performance
|
12.12.2025 17:59:33
Minuszeichen in London: FTSE 100 letztendlich im Minus
Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel letztendlich um 0,56 Prozent tiefer bei 9 649,03 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,778 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 9 703,19 Punkte an der Kurstafel, nach 9 703,16 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 9 639,29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 9 761,47 Punkten erreichte.
FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,186 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 12.11.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 911,42 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 12.09.2025, bei 9 283,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, notierte der FTSE 100 bei 8 311,76 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 16,82 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Zählern erreicht.
Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Burberry (+ 4,47 Prozent auf 12,73 GBP), Flutter Entertainment (+ 2,77 Prozent auf 166,95 GBP), Ashtead (+ 2,55 Prozent auf 51,38 GBP), Ocado Group (+ 2,41 Prozent auf 2,26 GBP) und BT Group (+ 2,09 Prozent auf 1,80 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil StJamess Place (-3,59 Prozent auf 13,17 GBP), BAT (-3,33 Prozent auf 42,38 GBP), Weir Group (-2,72 Prozent auf 28,56 GBP), Imperial Brands (-2,63 Prozent auf 31,79 GBP) und Diploma (-2,48 Prozent auf 53,15 GBP).
Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 74 633 893 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238,886 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,82 zu Buche schlagen. Mit 8,83 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
