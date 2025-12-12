Burberry Aktie

Burberry für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007

Hochrechnung 12.12.2025 10:03:58

FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel hätte eine Investition in Burberry von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Burberry-Aktie gebracht.

Das Burberry-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Burberry-Papiers betrug an diesem Tag 9,76 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 100 GBP in die Burberry-Aktie investierten, hätten nun 10,248 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 124,82 GBP, da sich der Wert eines Burberry-Papiers am 11.12.2025 auf 12,18 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 24,82 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Burberry eine Marktkapitalisierung von 4,29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

