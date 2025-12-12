Burberry Aktie
WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007
|Hochrechnung
|
12.12.2025 10:03:58
FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel hätte eine Investition in Burberry von vor einem Jahr abgeworfen
Das Burberry-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Burberry-Papiers betrug an diesem Tag 9,76 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 100 GBP in die Burberry-Aktie investierten, hätten nun 10,248 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 124,82 GBP, da sich der Wert eines Burberry-Papiers am 11.12.2025 auf 12,18 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 24,82 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Burberry eine Marktkapitalisierung von 4,29 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Burberry plcmehr Nachrichten
|
12.12.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 schwächelt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
12.12.25
|FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel hätte eine Investition in Burberry von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Verluste in London: FTSE 100 gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
05.12.25
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
05.12.25
|FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: Hätte sich ein Investment in Burberry vor 10 Jahren inzwischen rentiert? (finanzen.at)
|
04.12.25
|Gewinne in London: FTSE 100 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 liegt im Plus (finanzen.at)