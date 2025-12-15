Antofagasta Aktie
Freundlicher Handel in London: FTSE 100 beginnt Handel mit Gewinnen
Der FTSE 100 gewinnt im LSE-Handel um 09:10 Uhr 0,40 Prozent auf 9 687,70 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,773 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent tiefer bei 9 649,00 Punkten in den Montagshandel, nach 9 649,03 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 9 649,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 9 700,04 Punkten lag.
So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, mit 9 698,37 Punkten bewertet. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 15.09.2025, einen Stand von 9 277,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, den Stand von 8 300,33 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17,28 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Frasers Group (+ 4,69 Prozent auf 6,59 GBP), Burberry (+ 3,65 Prozent auf 13,19 GBP), Fresnillo (+ 2,73) Prozent auf 29,83 GBP), Antofagasta (+ 1,60 Prozent auf 29,79 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (+ 1,59 Prozent auf 1,59 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil StJamess Place (-2,20 Prozent auf 12,88 GBP), Associated British Foods (-1,20 Prozent auf 20,61 GBP), BAE Systems (-1,00 Prozent auf 16,84 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-0,94 Prozent auf 15,02 GBP) und Tesco (-0,86 Prozent auf 4,37 GBP).
Die teuersten FTSE 100-Konzerne
Die Vodafone Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 2 038 346 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 237,297 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf
Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,87 Prozent, die höchste im Index.
