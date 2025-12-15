Antofagasta Aktie

WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144

Kursentwicklung im Fokus 15.12.2025 09:29:05

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 beginnt Handel mit Gewinnen

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 beginnt Handel mit Gewinnen

Der FTSE 100 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch aktuell fort.

Der FTSE 100 gewinnt im LSE-Handel um 09:10 Uhr 0,40 Prozent auf 9 687,70 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,773 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent tiefer bei 9 649,00 Punkten in den Montagshandel, nach 9 649,03 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 9 649,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 9 700,04 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, mit 9 698,37 Punkten bewertet. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 15.09.2025, einen Stand von 9 277,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, den Stand von 8 300,33 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17,28 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Frasers Group (+ 4,69 Prozent auf 6,59 GBP), Burberry (+ 3,65 Prozent auf 13,19 GBP), Fresnillo (+ 2,73) Prozent auf 29,83 GBP), Antofagasta (+ 1,60 Prozent auf 29,79 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (+ 1,59 Prozent auf 1,59 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil StJamess Place (-2,20 Prozent auf 12,88 GBP), Associated British Foods (-1,20 Prozent auf 20,61 GBP), BAE Systems (-1,00 Prozent auf 16,84 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-0,94 Prozent auf 15,02 GBP) und Tesco (-0,86 Prozent auf 4,37 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Die Vodafone Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 2 038 346 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 237,297 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,87 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

3i plc 35,40 -3,80% 3i plc
Antofagasta plc 33,91 2,73% Antofagasta plc
Associated British Foods plc 23,40 -0,85% Associated British Foods plc
AstraZeneca PLC 153,30 0,20% AstraZeneca PLC
B&M European Value Retail SA. Reg. shs 1,73 1,76% B&M European Value Retail SA. Reg. shs
BAE Systems plc 19,26 -0,87% BAE Systems plc
Burberry plc 14,33 3,80% Burberry plc
Diploma PLC 60,00 -1,64% Diploma PLC
Frasers Group PLC Registered Shs 6,89 -0,65% Frasers Group PLC Registered Shs
Fresnillo PLC 33,96 2,54% Fresnillo PLC
Hikma Pharmaceuticals PLCShs 16,80 -1,18% Hikma Pharmaceuticals PLCShs
Legal & General plc 2,73 -0,73% Legal & General plc
St.James's Place PLC 14,68 -4,43% St.James's Place PLC
Tesco PLC 4,98 -2,35% Tesco PLC
Vodafone Group PLC 1,07 -0,14% Vodafone Group PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 9 712,97 0,66%

