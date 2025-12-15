Diploma Aktie
WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634
15.12.2025 12:27:09
Handel in London: FTSE 100 legt am Montagmittag zu
Am Montag bewegt sich der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE 0,90 Prozent fester bei 9 736,21 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,773 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent leichter bei 9 649,00 Punkten, nach 9 649,03 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 9 738,61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 9 649,00 Punkten verzeichnete.
FTSE 100-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 698,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 277,03 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, den Wert von 8 300,33 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 17,87 Prozent. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
FTSE 100-Top-Flop-Liste
Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Frasers Group (+ 9,27 Prozent auf 6,88 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 4,43 Prozent auf 1,64 GBP), Burberry (+ 2,91 Prozent auf 13,10 GBP), Antofagasta (+ 2,86 Prozent auf 30,16 GBP) und Auto Trader Group (+ 2,59 Prozent auf 6,18 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Hikma Pharmaceuticals (-1,37 Prozent auf 14,95 GBP), BAE Systems (-0,92 Prozent auf 16,85 GBP), Associated British Foods (-0,77 Prozent auf 20,70 GBP), Tesco (-0,75 Prozent auf 4,38 GBP) und Fresnillo (-0,70 Prozent auf 28,84 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 9 154 903 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 237,297 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick
Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
