Zurückhaltung in London: FTSE 100 schwächelt am Freitagnachmittag

Der FTSE 100 kommt heute nicht vom Fleck.

Am Freitag verbucht der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE ein Minus in Höhe von 0,06 Prozent auf 9 697,71 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,778 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 9 703,19 Punkte an der Kurstafel, nach 9 703,16 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 761,47 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 9 690,80 Einheiten.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,317 Prozent nach oben. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 12.11.2025, bei 9 911,42 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 12.09.2025, bei 9 283,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.12.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 311,76 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 17,40 Prozent. 9 930,09 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 544,83 Zählern.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Flutter Entertainment (+ 4,52 Prozent auf 169,80 GBP), Fresnillo (+ 3,57 Prozent auf 29,60 GBP), Ashtead (+ 3,19 Prozent auf 51,70 GBP), Burberry (+ 2,71 Prozent auf 12,51 GBP) und InterContinental Hotels Group (+ 2,69 Prozent auf 103,20 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil BAT (-3,06 Prozent auf 42,50 GBP), Imperial Brands (-1,93 Prozent auf 32,02 GBP), Whitbread (-1,91 Prozent auf 23,59 GBP), Next (-1,55 Prozent auf 133,65 GBP) und AstraZeneca (-1,54 Prozent auf 133,86 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 23 599 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238,886 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

