Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
|FTSE 100-Performance
|
12.12.2025 15:59:09
Zurückhaltung in London: FTSE 100 schwächelt am Freitagnachmittag
Am Freitag verbucht der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE ein Minus in Höhe von 0,06 Prozent auf 9 697,71 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,778 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 9 703,19 Punkte an der Kurstafel, nach 9 703,16 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 761,47 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 9 690,80 Einheiten.
FTSE 100 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,317 Prozent nach oben. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 12.11.2025, bei 9 911,42 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 12.09.2025, bei 9 283,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.12.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 311,76 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 17,40 Prozent. 9 930,09 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 544,83 Zählern.
FTSE 100-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Flutter Entertainment (+ 4,52 Prozent auf 169,80 GBP), Fresnillo (+ 3,57 Prozent auf 29,60 GBP), Ashtead (+ 3,19 Prozent auf 51,70 GBP), Burberry (+ 2,71 Prozent auf 12,51 GBP) und InterContinental Hotels Group (+ 2,69 Prozent auf 103,20 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil BAT (-3,06 Prozent auf 42,50 GBP), Imperial Brands (-1,93 Prozent auf 32,02 GBP), Whitbread (-1,91 Prozent auf 23,59 GBP), Next (-1,55 Prozent auf 133,65 GBP) und AstraZeneca (-1,54 Prozent auf 133,86 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 23 599 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238,886 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus
Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)mehr Nachrichten
|
12.12.25
|Verluste in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.12.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 schwächelt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
12.12.25
|Börse Europa: STOXX 50 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
12.12.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.12.25
|FTSE 100 aktuell: Anleger lassen FTSE 100 mittags steigen (finanzen.at)
|
11.12.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Börse Europa: STOXX 50 am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)