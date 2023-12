FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 beginnt die Sitzung mit Verlusten

Am Donnerstag bewegt sich der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,40 Prozent schwächer bei 7 485,33 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,337 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 515,38 Punkte an der Kurstafel, nach 7 515,38 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 7 480,49 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 515,38 Punkten lag.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,585 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.11.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 410,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.09.2023, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 441,72 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 07.12.2022, den Stand von 7 489,19 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 fiel der Index bereits um 0,910 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 8 047,06 Punkte. Bei 7 206,82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Compass Group (+ 0,78 Prozent auf 20,58 GBP), Frasers Group (+ 0,59 Prozent auf 9,13 GBP), Severn Trent (+ 0,53 Prozent auf 26,70 GBP), BAT (+ 0,35 Prozent auf 22,88 GBP) und Rio Tinto (+ 0,33 Prozent auf 55,10 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Burberry (-2,28 Prozent auf 14,80 GBP), Ocado Group (-2,11 Prozent auf 5,99 GBP), Prudential (-1,81 Prozent auf 8,68 GBP), Entain (-1,76 Prozent auf 7,94 GBP) und WPP 2012 (-1,68 Prozent auf 7,15 GBP) unter Druck.

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Das Handelsvolumen der Vodafone Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 3 546 796 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 192,805 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,98 Prozent bei der Phoenix Group-Aktie an.

