FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Auto Trader Group von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Auto Trader Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 23.05.2023 wurden Auto Trader Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,23 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 160,565 Auto Trader Group-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 22.05.2024 1 190,43 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 7,41 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19,04 Prozent angezogen.

Auto Trader Group war somit zuletzt am Markt 6,53 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at