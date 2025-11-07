International Consolidated Airlines Aktie
Verluste in London: FTSE 100 fällt letztendlich
Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel zum Handelsschluss um 0,55 Prozent leichter bei 9 682,57 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,801 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent schwächer bei 9 735,75 Punkten, nach 9 735,78 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 9 638,98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 9 735,75 Punkten verzeichnete.
FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,357 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 07.10.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 483,58 Punkten auf. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 07.08.2025, einen Wert von 9 100,77 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, lag der FTSE 100 bei 8 140,74 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 17,22 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 9 787,63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Punkten markiert.
FTSE 100-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Hikma Pharmaceuticals (+ 3,94 Prozent auf 15,82 GBP), WPP 2012 (+ 3,26 Prozent auf 2,79 GBP), Diageo (+ 2,77 Prozent auf 17,27 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 2,31 Prozent auf 97,38 GBP) und Smith Nephew (+ 1,97 Prozent auf 12,67 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Rightmove (-12,48 Prozent auf 5,74 GBP), International Consolidated Airlines (-11,57 Prozent auf 3,66 GBP), Auto Trader Group (-5,94 Prozent auf 7,51 GBP), RELX (-3,68 Prozent auf 31,94 GBP) und Experian (-3,16 Prozent auf 34,05 GBP).
Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 68 376 705 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 219,576 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,40 erwartet. Die Legal General-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
