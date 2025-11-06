FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Auto Trader Group von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Auto Trader Group-Aktien verlieren können.

Am 06.11.2024 wurde die Auto Trader Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 8,43 GBP wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Auto Trader Group-Aktie investiert hat, hat nun 118,568 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 7,74 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 917,71 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 8,23 Prozent verkleinert.

Auto Trader Group wurde am Markt mit 6,64 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at