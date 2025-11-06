Auto Trader Group Aktie
WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23
|Lohnende Auto Trader Group-Anlage?
|
06.11.2025 10:03:50
FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Auto Trader Group von vor einem Jahr eingebracht
Am 06.11.2024 wurde die Auto Trader Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 8,43 GBP wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Auto Trader Group-Aktie investiert hat, hat nun 118,568 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 7,74 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 917,71 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 8,23 Prozent verkleinert.
Auto Trader Group wurde am Markt mit 6,64 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
