Auto Trader Group Aktie

Auto Trader Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lohnende Auto Trader Group-Anlage? 06.11.2025 10:03:50

FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Auto Trader Group von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Auto Trader Group-Aktien verlieren können.

Am 06.11.2024 wurde die Auto Trader Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 8,43 GBP wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Auto Trader Group-Aktie investiert hat, hat nun 118,568 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 7,74 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 917,71 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 8,23 Prozent verkleinert.

Auto Trader Group wurde am Markt mit 6,64 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Auto Trader Group PLCmehr Nachrichten

Analysen zu Auto Trader Group PLCmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Auto Trader Group PLC 8,30 -6,74% Auto Trader Group PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steigt am Freitag, während der deutsche Aktienmarkt sich seitwärts bewegt. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen