FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Croda International-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Croda International eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 17.12.2024 wurde die Croda International-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 33,71 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Croda International-Aktie investiert, befänden sich nun 296,648 Croda International-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 27,62 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 193,41 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 18,07 Prozent vermindert.

Croda International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at