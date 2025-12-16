Diploma Aktie

WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634

FTSE 100 aktuell 16.12.2025 12:27:24

Börse London in Rot: FTSE 100 fällt

Der FTSE 100 notiert derzeit im negativen Bereich.

Am Dienstag tendiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,47 Prozent leichter bei 9 705,78 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,770 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 9 751,31 Punkten in den Dienstagshandel, nach 9 751,31 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 705,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 9 764,77 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 9 698,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 195,66 Punkte. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, wurde der FTSE 100 auf 8 262,05 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,50 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 544,83 Punkten.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit B&M European Value Retail SA Reg (+ 3,24 Prozent auf 1,69 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,38 Prozent auf 0,83 GBP), ConvaTec (+ 2,09 Prozent auf 2,35 GBP), easyJet (+ 1,89 Prozent auf 5,06 GBP) und Croda International (+ 1,83 Prozent auf 27,83 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil BAE Systems (-2,51 Prozent auf 16,51 GBP), Airtel Africa (-1,88 Prozent auf 3,13 GBP), Rightmove (-1,71 Prozent auf 5,18 GBP), BP (-1,63 Prozent auf 4,30 GBP) und Rolls-Royce (-1,57 Prozent auf 10,97 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 10 095 850 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,219 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die 3i-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Mit 8,75 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
