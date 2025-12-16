Diploma Aktie
WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634
|FTSE 100 aktuell
|
16.12.2025 12:27:24
Börse London in Rot: FTSE 100 fällt
Am Dienstag tendiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,47 Prozent leichter bei 9 705,78 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,770 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 9 751,31 Punkten in den Dienstagshandel, nach 9 751,31 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 705,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 9 764,77 Einheiten.
So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 9 698,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 195,66 Punkte. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, wurde der FTSE 100 auf 8 262,05 Punkte taxiert.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,50 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 544,83 Punkten.
FTSE 100-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit B&M European Value Retail SA Reg (+ 3,24 Prozent auf 1,69 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,38 Prozent auf 0,83 GBP), ConvaTec (+ 2,09 Prozent auf 2,35 GBP), easyJet (+ 1,89 Prozent auf 5,06 GBP) und Croda International (+ 1,83 Prozent auf 27,83 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil BAE Systems (-2,51 Prozent auf 16,51 GBP), Airtel Africa (-1,88 Prozent auf 3,13 GBP), Rightmove (-1,71 Prozent auf 5,18 GBP), BP (-1,63 Prozent auf 4,30 GBP) und Rolls-Royce (-1,57 Prozent auf 10,97 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 10 095 850 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,219 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick
Die 3i-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Mit 8,75 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Analysen zu ConvaTec PLCmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|35,80
|1,13%
|Airtel Africa
|3,46
|2,98%
|AstraZeneca PLC
|155,55
|1,47%
|B&M European Value Retail SA. Reg. shs
|1,77
|2,31%
|BAE Systems plc
|18,92
|-1,77%
|BP plc (British Petrol)
|4,92
|-1,66%
|ConvaTec PLC
|2,56
|0,00%
|Croda International PLC Registered Shs
|31,00
|1,57%
|Diploma PLC
|60,00
|0,00%
|easyJet plc
|5,58
|-0,78%
|JD Sports Fashion PLC Registered Shs
|0,92
|1,10%
|Legal & General plc
|2,92
|6,96%
|Lloyds Banking Group
|1,09
|0,46%
|Rightmove PLC Registered Shs
|5,95
|-1,65%
|Rolls-Royce Plc
|12,70
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|9 708,94
|-0,43%
