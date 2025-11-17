Flutter Entertainment Aktie

Flutter Entertainment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RX5 / ISIN: IE00BWT6H894

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Investmentbeispiel 17.11.2025 10:03:54

FTSE 100-Papier Flutter Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Flutter Entertainment-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Flutter Entertainment-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Flutter Entertainment-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 132,25 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Flutter Entertainment-Aktie investierten, hätten nun 7,561 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.11.2025 1 501,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 198,58 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 501,55 USD entspricht einer Performance von +50,16 Prozent.

Am Markt war Flutter Entertainment jüngst 34,76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Flutter Entertainmentmehr Nachrichten