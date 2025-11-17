Flutter Entertainment Aktie
WKN DE: A14RX5 / ISIN: IE00BWT6H894
|Investmentbeispiel
|
17.11.2025 10:03:54
FTSE 100-Papier Flutter Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Flutter Entertainment-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Flutter Entertainment-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 132,25 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Flutter Entertainment-Aktie investierten, hätten nun 7,561 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.11.2025 1 501,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 198,58 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 501,55 USD entspricht einer Performance von +50,16 Prozent.
Am Markt war Flutter Entertainment jüngst 34,76 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Flutter Entertainmentmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Papier Flutter Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Flutter Entertainment-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
14.11.25
|Schwacher Wochentag in London: So performt der FTSE 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
13.11.25
|Börse London: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
13.11.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
13.11.25
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
11.11.25
|Handel in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
11.11.25
|Ausblick: Flutter Entertainment vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
10.11.25
|Börse London: FTSE 100 verbucht zum Ende des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)