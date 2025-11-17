FTSE 100-Papier Flutter Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Flutter Entertainment-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Flutter Entertainment-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 132,25 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Flutter Entertainment-Aktie investierten, hätten nun 7,561 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.11.2025 1 501,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 198,58 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 501,55 USD entspricht einer Performance von +50,16 Prozent.

Am Markt war Flutter Entertainment jüngst 34,76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at