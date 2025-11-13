Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Der FTSE 100 kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Um 09:12 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,29 Prozent schwächer bei 9 882,68 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,825 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 9 911,44 Punkte an der Kurstafel, nach 9 911,42 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 9 913,23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 9 879,02 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 2,07 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 13.10.2025, den Stand von 9 442,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 165,23 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.11.2024, stand der FTSE 100 noch bei 8 030,33 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 19,64 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 544,83 Zählern.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit ConvaTec (+ 5,66 Prozent auf 2,50 GBP), Fresnillo (+ 5,46 Prozent auf 24,72 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 4,23 Prozent auf 73,85 GBP), Hiscox (+ 1,99 Prozent auf 13,84 GBP) und Ocado Group (+ 1,82 Prozent auf 2,21 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil 3i (-10,15 Prozent auf 36,56 GBP), J Sainsbury (-4,34 Prozent auf 3,26 GBP), Aviva (-4,30 Prozent auf 6,63 GBP), Flutter Entertainment (-2,98 Prozent auf 172,80 GBP) und WPP 2012 (-2,04 Prozent auf 2,93 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 525 097 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 236,233 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

In diesem Jahr präsentiert die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at