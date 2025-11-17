InterContinental Hotels Group Aktie
WKN DE: A2PA4R / ISIN: GB00BHJYC057
|InterContinental Hotels Group-Anlage im Blick
|
17.11.2025 10:03:54
FTSE 100-Papier InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in InterContinental Hotels Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden InterContinental Hotels Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 27,49 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 363,830 InterContinental Hotels Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.11.2025 auf 97,28 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 35 393,36 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +253,93 Prozent.
Der Börsenwert von InterContinental Hotels Group belief sich jüngst auf 14,68 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
