FTSE 100-Papier Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intermediate Capital Group von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Intermediate Capital Group-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Intermediate Capital Group-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Intermediate Capital Group-Aktie an diesem Tag bei 16,73 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie investierten, hätten nun 597,885 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.11.2025 auf 19,16 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 455,47 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14,55 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Intermediate Capital Group belief sich jüngst auf 5,41 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at