J. Sainsbury Aktie

J. Sainsbury für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lohnendes J Sainsbury-Investment? 03.11.2025 10:04:18

FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in J Sainsbury eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden J Sainsbury-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der J Sainsbury-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 2,65 GBP. Wer vor 1 Jahr 1 000 GBP in die J Sainsbury-Aktie investiert hat, hat nun 377,644 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 290,03 GBP, da sich der Wert eines J Sainsbury-Anteils am 31.10.2025 auf 3,42 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 29,00 Prozent erhöht.

J Sainsbury wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,69 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu J. Sainsbury plcmehr Nachrichten