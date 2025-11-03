FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in J Sainsbury eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden J Sainsbury-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der J Sainsbury-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 2,65 GBP. Wer vor 1 Jahr 1 000 GBP in die J Sainsbury-Aktie investiert hat, hat nun 377,644 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 290,03 GBP, da sich der Wert eines J Sainsbury-Anteils am 31.10.2025 auf 3,42 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 29,00 Prozent erhöht.

J Sainsbury wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,69 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at