J. Sainsbury Aktie
WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72
|Lohnendes J Sainsbury-Investment?
|
03.11.2025 10:04:18
FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden J Sainsbury-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der J Sainsbury-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 2,65 GBP. Wer vor 1 Jahr 1 000 GBP in die J Sainsbury-Aktie investiert hat, hat nun 377,644 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 290,03 GBP, da sich der Wert eines J Sainsbury-Anteils am 31.10.2025 auf 3,42 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 29,00 Prozent erhöht.
J Sainsbury wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,69 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu J. Sainsbury plcmehr Nachrichten
|
03.11.25
|FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
31.10.25
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
30.10.25
|LSE-Handel FTSE 100 fällt zurück (finanzen.at)
|
28.10.25
|Gewinne in London: Am Dienstagmittag Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
27.10.25
|FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte eine J Sainsbury-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.10.25
|FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.10.25
|Börse London in Rot: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
13.10.25
|FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel hätte eine Investition in J Sainsbury von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)