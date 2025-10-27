FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte eine J Sainsbury-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen J Sainsbury-Investment verdienen können.

Am 27.10.2015 wurde die J Sainsbury-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2,67 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 37,467 J Sainsbury-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,44 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 128,89 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28,89 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von J Sainsbury belief sich zuletzt auf 7,75 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at