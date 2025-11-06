Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|Index im Blick
|
06.11.2025 17:59:24
Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 verliert schlussendlich
Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel letztendlich um 0,42 Prozent tiefer bei 9 735,78 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,780 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 9 777,10 Punkte an der Kurstafel, nach 9 777,08 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 723,85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 9 786,13 Einheiten.
So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,191 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 06.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 479,14 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, stand der FTSE 100 bei 9 164,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 166,68 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 17,87 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 9 787,63 Punkte. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top und Flops heute
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell RS Group (+ 7,69 Prozent auf 5,95 GBP), J Sainsbury (+ 5,52 Prozent auf 3,56 GBP), IMI (+ 3,75 Prozent auf 24,92 GBP), Antofagasta (+ 3,51 Prozent auf 27,46 GBP) und Fresnillo (+ 3,45 Prozent auf 22,20 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Hikma Pharmaceuticals (-14,06 Prozent auf 15,22 GBP), Smith Nephew (-10,87 Prozent auf 12,42 GBP), Diageo (-6,54 Prozent auf 16,80 GBP), Metlen Energy Metals (-5,87 Prozent auf 43,00 EUR) und Howden Joinery Group (-5,86 Prozent auf 8,20 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 146 863 441 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 220,400 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick
Die WPP 2012-Aktie weist mit 4,37 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Legal General-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Legal & General plcmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in London halten sich zurück: So performt der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|FTSE 100-Wert Legal General-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Legal General-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
06.11.25
|Handel in London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.11.25
|Gewinne in London: FTSE 100 zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
05.11.25
|Optimismus in London: Am Nachmittag Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
|
05.11.25
|Schwache Performance in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Mittwochmittag (finanzen.at)
Analysen zu Legal & General plcmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Antofagasta plc
|30,75
|2,67%
|AstraZeneca PLC
|144,35
|2,19%
|Diageo plc
|18,90
|-6,90%
|Fresnillo PLC
|25,02
|2,21%
|Hikma Pharmaceuticals PLCShs
|19,50
|-0,51%
|Howden Joinery Group PLC
|9,05
|-5,73%
|IMI PLC
|28,00
|4,48%
|J. Sainsbury plc
|3,94
|5,35%
|Legal & General plc
|2,66
|0,00%
|Lloyds Banking Group
|1,03
|0,00%
|Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
|44,60
|-1,59%
|RS Group PLC Registered Shs
|6,38
|5,55%
|Smith & Nephew plc
|15,50
|-0,06%
|Smiths PLC
|28,50
|-1,25%
|WPP 2012 PLC
|3,06
|2,00%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|9 735,78
|-0,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.