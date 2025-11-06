Legal & General Aktie

WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997

Index im Blick 06.11.2025 17:59:24

Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 verliert schlussendlich

Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 verliert schlussendlich

Der FTSE 100 sank letztendlich.

Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel letztendlich um 0,42 Prozent tiefer bei 9 735,78 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,780 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 9 777,10 Punkte an der Kurstafel, nach 9 777,08 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 723,85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 9 786,13 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,191 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 06.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 479,14 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, stand der FTSE 100 bei 9 164,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 166,68 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 17,87 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 9 787,63 Punkte. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell RS Group (+ 7,69 Prozent auf 5,95 GBP), J Sainsbury (+ 5,52 Prozent auf 3,56 GBP), IMI (+ 3,75 Prozent auf 24,92 GBP), Antofagasta (+ 3,51 Prozent auf 27,46 GBP) und Fresnillo (+ 3,45 Prozent auf 22,20 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Hikma Pharmaceuticals (-14,06 Prozent auf 15,22 GBP), Smith Nephew (-10,87 Prozent auf 12,42 GBP), Diageo (-6,54 Prozent auf 16,80 GBP), Metlen Energy Metals (-5,87 Prozent auf 43,00 EUR) und Howden Joinery Group (-5,86 Prozent auf 8,20 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 146 863 441 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 220,400 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Die WPP 2012-Aktie weist mit 4,37 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Legal General-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

